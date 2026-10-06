Una tremenda tormenta de granizo sorprende a Talavera de la Reina: "Pensaba que estaban cayendo escombros"

Talavera de la Reina ha sufrido este martes una intensa granizada que, en apenas un cuarto de hora, ha dejado numerosos incidentes en distintos puntos de la ciudad, con caída de árboles, inundaciones y desperfectos en calles, viviendas y vehículos. La fuerte tormenta ha obligado a movilizar a Policía Local, bomberos y efectivos de Protección Civil.

La granizada se ha producido alrededor de las 16.00 horas y ha provocado una intensa acumulación de agua y hielo en diferentes zonas de Talavera de la Reina.

Fuentes del servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha han confirmado a este medio que han recibido "bastantes llamadas" de vecinos alertando principalmente de la caída de árboles y de inundaciones en viviendas.

El granizo también causó daños materiales en vehículos estacionados en la vía pública. Algunos propietarios han relatado desperfectos en sus coches, entre ellos la rotura de faros, mientras que otros elementos como toldos, cristales y motocicletas también habrían resultado afectados.

En concreto, el Plan Específico ante el Riesgo por Fenómenos Meteorológicos Adversos (Meteocam) ha registrado 22 de incidencias en Talavera de la Reina, debido a estas inundaciones o tejas desprendidas.

"Pensaba que estaban los vecinos de obra y estaban cayendo escombros", ha explicado a EFE Santiago Gutiérrez, vecino de Talavera, quien ha asegurado que nunca había visto una granizada de estas características en la ciudad.

Las redes sociales se llenan de imágenes

La intensidad del episodio ha provocado también una gran reacción en redes sociales, donde vecinos de Talavera de la Reina están compartiendo vídeos y fotografías de la tormenta y de los daños ocasionados por el granizo.

Entre los comentarios publicados por los vecinos se pueden leer testimonios que dan una idea de la fuerza con la que cayó el hielo. "Madre mía, e intentando grabarlo y al sacar la mano por la ventana me hacían daño los pedruscos", relata uno de ellos.

Otro usuario asegura que el granizo era "del tamaño de una pelota de tenis", mientras que un tercer comentario reclama incluso que la ciudad sea declarada zona catastrófica por los daños sufridos: "Después de la granizada Talavera debería hacer zona catastrófica. Por el destrozo de coches, cristales, toldos y motos que se han estropeado".

Imágenes difundidas de los paraguas. Facebook

Las imágenes compartidas también muestran los efectos de la tormenta sobre uno de los elementos más característicos del centro de Talavera durante los meses de verano: los paraguas que cubren las calles San Francisco y Trinidad para proporcionar sombra.

Tras la fuerte granizada, las redes sociales también están difundiendo imágenes de algunos de estos paraguas afectados por el temporal, con varios de ellos rotos o deteriorados por la fuerza del granizo.