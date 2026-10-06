Rescatan a dos perros al borde de la muerte de un pozo de 5 metros e investigan a su dueño por maltrato animal

Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil han rescatado a dos perros que se encontraban abandonados y en severo estado de malnutrición en el interior de un pozo de cinco metros de profundidad de una finca rústica de Fuente el Fresno (Ciudad Real). El dueño de los animales ha sido investigado como presunto autor de un delito de maltrato animal.

Según ha informado la Guardia Civil en nota de prensa, el pasado 9 de septiembre, vecinos de Fuente el Fresno alertaron de la presencia de los dos perros atrapados en el interior de la poza.

De manera inmediata, acudieron al lugar los agentes de Seprona se desplazaron al lugar, donde mediante rápel tuvieron que descender para poder sacar del lugar a los dos canes, que se encontraban al borde de la muerte.

Tras el rescate fueron reconocidos por un veterinario y entregados a Agentes de la Policía Local de Malagón (Ciudad Real), desde donde se derivaron a una asociación protectora de animales. A los animales aún se les continúa dispensando alimentación y cuidados hasta su completa recuperación.

La investigación realizada por el Seprona permitió identificar y localizar al dueño, que ha sido investigado como presunto autor de un delito de maltrato animal.

Todas las diligencias del caso ya han sido entregadas en los Tribunales de Instancia de los Juzgados de Ciudad Real.