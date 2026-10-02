Encontrado en las aguas del río Tajo el cuerpo sin vida del menor de 16 años desaparecido en Toledo

El cuerpo sin vida de Diego L., el menor de 16 años desaparecido en Toledo el pasado martes, ha sido localizado a las 12:55 horas de este viernes en las aguas del río Tajo, en la zona del cigarral Santo Ángel Custodio, según han confirmado fuentes de la Delegación del Gobierno a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha.

El hallazgo se produce después de que la Policía Nacional reanudara a las 9:30 horas de este viernes las labores para localizar al joven, que habían quedado suspendidas la noche anterior al caer la noche sin novedades.

Entre las líneas que se barajan se encuentra la posibilidad de que el menor se hubiera quitado la vida voluntariamente, aunque por el momento no existe una conclusión oficial sobre lo sucedido.

El dispositivo, según habían indicado fuentes de la Policía Nacional a este medio, se había vuelto a desplegar en el entorno del río Tajo, con especial atención al tramo comprendido entre el Puente de San Martín y el Puente de la Cava, y se había reforzado con efectivos de Policía Judicial y Seguridad Ciudadana.

En las labores participaban los GEO, buzos, unidades caninas y drones de la Policía Nacional, además de bomberos del Ayuntamiento de Toledo, Policía Local y Protección Civil.

El menor fue visto por última vez el martes

El comisario provincial de Toledo, Manuel Domínguez Corcobado, había explicado esta mañana ante los medios que Diego fue visto por última vez a las 7:26 horas del martes, cuando bajó del autobús para acudir al instituto.

El responsable policial ha señalado que la búsqueda se había concentrado en esta zona porque era donde se había visto al menor por última vez y donde se habían localizado algunos de sus efectos personales.

Entre ellos se encontraban su mochila, el teléfono móvil y algo de dinero, elementos que habían quedado en manos de los investigadores de la Policía Judicial para su análisis.

Domínguez Corcobado había indicado que una treintena de efectivos participaban en las labores de búsqueda en el entorno del río y alrededor de 15 agentes trabajaban en la investigación desde la Brigada de Policía Judicial.

Un amplio dispositivo en el Tajo

Desde que se puso la denuncia por la desaparición de este menor, a las 13.30 horas del pasado martes, se empezaron a hacer gestiones para localizarlo. La Policía Nacional había desplegado un amplio dispositivo para tratar de localizar al menor. Las labores se extendieron por tierra, aire y agua, con la participación de unidades especializadas.

La búsqueda se había ampliado también hacia zonas de difícil acceso del entorno del Tajo mediante drones, mientras que los buzos rastreaban las aguas del río.

Diego, alumno del IES Sefarad de Toledo, tenía 16 años, medía 1,64 metros y era de complexión delgada. El martes, cuando desapareció, vestía chándal y sudadera y llevaba una mochila negra.

La localización del cuerpo pone fin a la búsqueda que durante el jueves y parte del viernes había movilizado a numerosos efectivos en distintos puntos del entorno del río Tajo.