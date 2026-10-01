Una reyerta en Albacete deja dos hombres heridos por arma blanca: uno de ellos ha sido trasladado al hospital

Dos hombres han resultado heridos por arma blanca este jueves tras verse implicados en una reyerta ocurrida en la ciudad de Albacete.

Uno de ellos ha tenido que ser trasladado al Hospital Universitario de la ciudad, mientras que el otro ha sido atendido en el lugar de los hechos y no ha necesitado evacuación.

Los hechos han tenido lugar a las 8.41 horas en la calle Puerta de Murcia, según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a este medio.

Uno de los heridos es un hombre de 27 años, que ha sufrido heridas por arma blanca y ha sido trasladado en una ambulancia de soporte vital básico hasta el Hospital de Albacete para recibir atención médica.

El segundo herido es un joven de 22 años, que ha sido atendido por un médico de Urgencias en el propio lugar de la reyerta. Según las mismas fuentes, no ha sido necesario trasladarlo a ningún centro sanitario.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado efectivos de la Policía Nacional y de la Policía Local de Albacete, que han intervenido tras producirse la reyerta.