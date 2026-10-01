Muere un trabajador de 50 años aplastado por una pinza de maquinaria pesada en Pozohondo (Albacete)

Un trabajador de 50 años ha fallecido este jueves tras sufrir un accidente laboral en Nava de Abajo, pedanía de Pozohondo (Albacete), después de que una pinza de maquinaria pesada le cayese encima, provocándole la muerte por aplastamiento.

El suceso ha tenido lugar a las 12.03 horas en la calle Rinconcico de esta pedanía albaceteña, según han informado a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

El fallecido, identificado con las iniciales F.C.S., tenía 50 años y ha muerto como consecuencia del aplastamiento provocado por la maquinaria pesada.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado una ambulancia de Urgencias y un helicóptero medicalizado, aunque los servicios sanitarios no han podido hacer nada por salvar la vida del trabajador, que ha fallecido en el mismo lugar del accidente.

En el operativo también han participado efectivos de la Guardia Civil y los bomberos de Hellín, que se han encargado de rescatar el cuerpo afectado.

Los sindicatos piden "medidas contundentes"

Por su parte, UGT Albacete ha lamentado y condenado el accidente laboral y ha pedido que se esclarezcan las causas y se depuren las responsabilidades correspondientes.

Para el sindicato, los accidentes laborales se han convertido en "una lacra en la provincia a la que hay que poner freno con medidas contundentes y con una verdadera cultura preventiva en las empresas".

Este mismo viernes, UGT y CCOO han convocado una concentración a las puertas de la patronal FEDA en Albacete capital para exigir más prevención en las empresas y la aprobación del anteproyecto de Ley de Prevención de Riesgos Laborales.