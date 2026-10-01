Un interno agrede a tres funcionarios de la prisión de Albacete: piden su traslado a una cárcel de máxima seguridad

Nueva agresión en un centro penitenciario de Castilla-La Mancha. Esta vez ha sido un interno de la prisión de la Torrecica de Albacete quien ha agredido a tres funcionarios, uno de los cuales se encuentra de baja médica.

Este capítulo violento ha sido denunciado por el Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), que a través de un comunicado ha reclamado el traslado del agresor a un centro de máxima seguridad.

Según ha descrito el sindicato, los hechos comenzaron a las 8:00 horas del pasado 29 de septiembre cuando el interno fue trasladado a la sala de observación después de una pelea producida entre él y otro interno.

Allí permaneció aproximadamente durante dos horas con el objetivo de que se calmara, pero cuando los funcionarios fueron a buscarlo comenzó a insultarles y a desafiarles.

Después de este incidente fue trasladado a una celda de aislamiento en la que produjo numerosos destrozos, llegando incluso a manipular la instalación eléctrica y quedando sin suministro eléctrico la zona de aislamiento.

Fue después de este hecho, en el momento en el que fue trasladado de nuevo a otra celda, cuando llegó a agredir y lesionar a tres funcionarios.

Tras dar aviso a la Policía Nacional, en el centro se personaron cinco agentes para intentar su traslado al Hospital General Universitario de Albacete donde fue reconocido y no se le detectó ninguna anomalía, por lo se procedió al traslado de vuelta a la Torrecica.

Durante este episodio, que se prolongó hasta la madrugada del 30 de septiembre, la Central Sindical asegura que hubo que reforzar el turno de noche con personal del turno de día.

Para CSIF, "este hecho demuestra las situaciones tan complejas a las que se enfrenta el personal de prisiones a diario" y reclama "el traslado de este interno a un centro adecuado a su perfil y su clasificación en primer grado".

500 agresiones al año

Según datos oficiales aportados por el sindicato, cada año se producen más de 500 agresiones en el conjunto de centros penitenciarios, lo que equivale a una agresión cada 18-20 horas.

Cabe recordar que este mismo miércoles, el Senado aprobaba el reconocimiento de los trabajadores de Instituciones Penitenciarias como agentes de la autoridad, una protección que como recuerda CSIF implica que los presos que agredan a un funcionario de prisiones se enfrenten a una pena adicional de hasta cuatro años de cárcel, tal y como recoge el Código Penal en su artículo 550.