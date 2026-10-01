Buzos y lanchas buscan al joven desaparecido en el río Tajo. Ángela Pulido Díaz

Los GEO, unidades caninas, drones y buzos buscan al menor desaparecido en Toledo tras el hallazgo de sus pertenencias

Un amplio dispositivo de búsqueda trata de localizar este jueves en el entorno del puente de la Cava de Toledo a Diego L., el menor de 16 años desaparecido desde el pasado martes.

En el operativo participan miembros del Grupo Especial de Operaciones (GEO) de la Policía Nacional, unidades caninas y drones, desplegados para facilitar la búsqueda en zonas de difícil acceso.

También colaboran los bomberos del Ayuntamiento de Toledo, la Policía Local y Protección Civil.

Distintos cuerpos de emergencias participan en las tareas de búsqueda. Ángela Pulido Díaz

Bomberos y Protección Civil en la zona. Ángela Pulido Díaz

Fuentes de la Policía Nacional consultadas por EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha han confirmado que el dispositivo es "amplio" y que no se descarta ninguna hipótesis en estos momentos.

La búsqueda del joven se ha extendido además al río Tajo, donde los efectivos están trabajando con lanchas y buzos.

Encontradas las pertenencias

Las mismas fuentes policiales han confirmado a este periódico que se han encontrado pertenencias del joven, que fue visto por última vez el martes 29 de septiembre en Toledo.

El alcalde de la ciudad, Carlos Velázquez, se ha desplazado hasta la zona para interesarse personalmente por la situación y acompañar al dispositivo de búsqueda, según han confirmado fuentes municipales a EL ESPAÑOL.

Diego tiene 16 años, mide 1,64 metros y es de complexión delgada.

El menor es alumno del IES Sefarad, situado entre la puerta del Cambrón y el Puente de San Martín, a poca distancia de donde se le está buscando.

En el momento de su desaparición vestía chándal, sudadera y mochila de color negro.