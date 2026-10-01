Detenido en Cádiz el presunto autor de un tiroteo entre clanes en Puertollano que dejó un hombre herido crítico

La Policía Nacional ha detenido en Jerez de la Frontera (Cádiz) a un hombre como presunto autor de un delito de homicidio en grado de tentativa cometido con arma de fuego en Puertollano (Ciudad Real).

El arrestado habría efectuado varios disparos durante una reyerta entre dos clanes familiares que dejó a uno de los implicados gravemente herido por un impacto de bala en el abdomen.

Los hechos ocurrieron a principios de septiembre en uno de los barrios de Puertollano donde, según la Policía, las rivalidades entre dos familias derivaron en un enfrentamiento en el que se utilizaron armas de fuego.

La víctima, identificada por los investigadores como uno de los principales cabecillas de uno de los clanes, fue trasladada inicialmente al Hospital Santa Bárbara de Puertollano en estado crítico.

La gravedad de las lesiones obligó a trasladarlo posteriormente al Hospital Universitario de Toledo.

La bala había provocado una hemorragia y graves daños internos, por lo que permaneció durante semanas ingresado en la UCI, donde finalmente pudo salvar la vida.

Identificado el autor de los disparos

La investigación de la Policía Nacional y la inspección ocular realizada por agentes de la Brigada de Policía Científica permitieron determinar que el principal autor del tiroteo habría utilizado una pistola del calibre 9 milímetros. El arma empleada para efectuar los disparos no pudo ser localizada inicialmente.

Tras el tiroteo, los principales implicados en la reyerta abandonaron precipitadamente Puertollano para dificultar su localización y evitar ser detenidos.

Las pesquisas de la Policía Judicial permitieron situar a varios de ellos en Ciudad Real capital y localizar finalmente al presunto autor material de los disparos en Jerez de la Frontera.

Material incautado en la operación. Policía Nacional

La denominada Operación Sancho culminó con cuatro entradas y registros. Tres de ellos se realizaron en Ciudad Real capital, donde los agentes localizaron otra de las armas que habría sido utilizada durante la reyerta: una pistola del calibre 9 milímetros corto junto a 39 cartuchos.

El cuarto registro tuvo lugar en Jerez de la Frontera y fue ejecutado por el Grupo Especial de Operaciones (GEO). Los agentes localizaron al sospechoso en el interior de una vivienda y procedieron a su detención.

Más de 36.000 euros preparados para la fuga

Durante el registro de la vivienda, los agentes encontraron además un paquete con más de 36.500 euros en efectivo que, según la investigación, el detenido habría tenido preparado para facilitar su huida.

La Policía señala que el arrestado es un delincuente conocido que cuenta con numerosos antecedentes penales, entre ellos por pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas y riña tumultuaria.

Tras su detención, el sospechoso pasó a disposición judicial y se decretó su ingreso inmediato en prisión provisional.