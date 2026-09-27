Un muerto y un herido al salirse de la vía el coche en el que viajaban por una carretera de Cuenca

Un hombre de 39 años ha fallecido y otro de la misma edad ha resultado herido en Cuenca cuando el coche en el que viajaban se salía de la carretera y quedaban atrapados en el interior del chasis.

El suceso ha tenido lugar a las 23:00 horas de este sábado en el kilómetro 3 de la CU-V-9144, dentro del término municipal de la capital, según han confirmado fuentes del servicio de urgencias y emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

Tras el accidente, los dos afectados tuvieron que ser desencarcelados por los bomberos del parque de Cuenca.

Cuando accedieron a ellos, el equipo médico de la UVI desplazada al lugar solo pudo certificar la muerte de uno de los ocupantes, mientras que el herido fue evacuado en ambulancia de soporte vital básico al Hospital Universitario de la capital provincial.

Además de bomberos y sector sanitario, al lugar también acudieron agentes de la Guardia Civil que se encargaron de asegurar la zona y regular el tráfico el tiempo que se prolongó el dispositivo de rescate.