Dos heridos de gravedad en sendos accidentes deportivos ocurridos este domingo en Cuenca y Guadalajara

Un hombre de 67 años y otro de 36 han resultado heridos de gravedad en dos accidentes deportivos ocurridos en la mañana de este domingo en las provincias Cuenca y Guadalajara.

A las 13:26 horas, el 112 avisaba de que un ciclista de 67 años había resultado herido al precipitarse por una zona de montaña situada en el paraje Peña del Buitre, en Salvacañete (Cuenca).

Rápidamente, el servicio de emergencias movilizaba un dispositivo para auxiliar al afectado, que era trasladado de urgencia al Hospital Universitario de Cuenca en helicóptero medicalizado.

En este despliegue también han participado agentes de la Guardia Civil y una ambulancia de soporte vital básico.

Parapente

Mientras, unos minutos antes, sobre las 13:00 horas, tenía lugar el suceso en el paraje de la Muela de Alarilla (Guadalajara).

En este lugar, conocido por ser un lugar que congrega a numerosos aficionados al parapente, otro varón de 36 años sufría un accidente en pleno vuelo.

Al lugar se han desplazado un equipo médico de urgencias y una UVI que se ha encargado de su traslado hasta el Hospital de Guadalajara.