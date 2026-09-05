Muere una mujer de 64 años tras ser corneada por un toro durante un encierro en Ayna (Albacete)

Una mujer de 64 años ha fallecido este sábado tras resultar herida por asta de toro durante el recorrido de un encierro celebrado en el municipio albaceteño de Ayna, según han confirmado a Europa Press fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

El aviso del suceso se ha recibido a las 10.55 horas, cuando los servicios de emergencia han sido alertados de que había dos personas heridas durante el encierro. Una de ellas era la mujer de 64 años, que había sufrido heridas de carácter muy grave y finalmente ha fallecido.

Hasta el momento no han trascendido datos sobre el estado ni las circunstancias en las que ha resultado herida la segunda persona afectada durante el festejo taurino.

Ante la gravedad del incidente, el Servicio de Emergencias ha activado un helicóptero medicalizado para atender a la mujer. En el lugar también se encontraban efectivos sanitarios y agentes de la Guardia Civil, además del personal encargado de las labores de prevención durante la celebración del encierro.