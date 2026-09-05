El incendio en una planta de residuos de Cuenca queda estabilizado, pero obliga a lanzar un ES-Alert por el humo

El incendio declarado este viernes en una planta de gestión de residuos del polígono de Los Palancares de Cuenca continúa estabilizado, aunque los equipos de emergencia siguen trabajando para extinguir por completo las llamas.

El fuego, que ha generado una importante columna de humo visible desde distintos puntos de la capital conquense, podría continuar activo durante varios días.

La situación ha llevado a Protección Civil a enviar un ES-Alert a los teléfonos móviles de la población potencialmente afectada a las 23.04 horas de este viernes. El mensaje recomienda permanecer en el interior de los edificios, mantener cerradas puertas y ventanas y desconectar los sistemas de ventilación o climatización que introduzcan aire procedente del exterior.

Además, las autoridades piden a los ciudadanos que no se aproximen a la zona del incendio, que no obstaculicen el acceso de los vehículos de emergencia y que sigan las indicaciones de los servicios que participan en el operativo. También se recomienda evitar llamadas innecesarias al 112.

La Delegación Provincial de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Cuenca también ha trasladado estas recomendaciones a través de sus redes sociales, alertando de la importante cantidad de humo que continúa generando el incendio y pidiendo a los vecinos de las zonas afectadas que extremen las precauciones.

El Ayuntamiento de Cuenca ha señalado que las zonas inicialmente más afectadas por el humo son el Cerro de la Estrella, Siglo XXI, La Resinera y el entorno del Hospital Universitario.

La evolución del viento durante las próximas horas será determinante, ya que puede favorecer la dispersión del humo y de partículas procedentes del incendio por diferentes puntos de la ciudad.

Cerradas las instalaciones deportivas al aire libre

Como medida preventiva, el Consistorio ha anunciado el cierre de las instalaciones deportivas municipales para la práctica de deporte al aire libre, así como la suspensión de las competiciones y actividades culturales que estuvieran previstas en espacios exteriores.

El Ayuntamiento justifica estas medidas en la necesidad de comprobar la calidad del aire y analizar la evolución de los vientos, ante la posibilidad de que puedan esparcir humo y partículas por la ciudad.

Por el momento, el incendio se encuentra perimetrado y en fase de estabilización. En las labores de extinción participan efectivos de los Bomberos de Cuenca y del Plan INFOCAM, además de agentes medioambientales, Policía Local, Policía Nacional y Protección Civil.

También se ha desplazado de forma preventiva una UVI móvil del SESCAM y un camión cisterna de la Diputación de Cuenca. A las 21.20 horas de este viernes, el dispositivo de bomberos forestales estaba integrado por 17 efectivos y doce medios terrestres.

El fuego comenzó en una zona de vegetación

El incendio fue detectado a las 18.58 horas por un vigilante fijo de los bomberos forestales. Aunque inicialmente se trató de un incendio en terreno forestal, las llamas terminaron propagándose hasta una instalación industrial situada en el polígono de Los Palancares, en la salida de Cuenca por la CM-220.

El fuego afectó al Centro de Reciclaje Mobec, dedicado a la gestión de mobiliario ecológico, y provocó una gran nube de humo negro que pudo verse a varios kilómetros de distancia. Según confirmó el servicio de emergencias, no se habían registrado personas heridas, aunque se estableció un dispositivo sanitario preventivo.

El alcalde de Cuenca, Darío Dolz, y el vicepresidente primero del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, se desplazaron hasta el lugar para seguir la evolución del operativo.

Darío Dolz junto a José Luis Martínez Guijarro para conocer la situación del incendio producido en una nave de la ciudad. JCCM

Dolz advirtió de que las previsiones meteorológicas para la noche eran "cambiantes" y señaló que, aunque el perímetro del incendio ya estaba fijado, el fuego podría permanecer ardiendo "algunos días".

La Policía Local mantiene la recomendación de evitar circular por las inmediaciones del polígono, tanto por seguridad como para facilitar el acceso y el trabajo de los vehículos de emergencia.

Las autoridades mantienen así la vigilancia sobre la evolución del incendio y, especialmente, sobre la calidad del aire y el comportamiento del viento, mientras los equipos de emergencia continúan trabajando para lograr su completa extinción.