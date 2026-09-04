Piden 10 años de cárcel para el acusado de agredir sexualmente a su compañera de piso aprovechando que había bebido

La Audiencia Provincial de Ciudad Real acogerá los próximos 9 y 10 de septiembre el juicio contra un hombre acusado de agredir sexualmente a su compañera de piso en Puertollano. La Fiscalía pide para él una pena de cárcel de 10 años.

Según el escrito de acusación, los hechos ocurrieron el 7 de mayo de 2022, cuando el procesado, compañero de piso de la víctima de 22 años se encontró casualmente con ella en un bar de Puertollano. La joven se encontraba allí desde las 12.30 horas consumiendo bebidas alcohólicas.

El varón se sentó con ella y la invitó a dos cervezas más. Sobre las 14.30 se dirigieron juntos a otro establecimiento, donde la víctima comenzó a sentirse mal y fue al baño.

El propietario del local se la encontró tirada en el suelo, por lo que pidió al acusado que la llevara a casa para que pudiera recuperarse.

A las 18 horas, el procesado acompañó a la joven al domicilio que compartían y ella se tumbó y se durmió en su dormitorio.

Sin embargo, al abrir los ojos, se percató de que el acusado se encontraba sentado a los pies de la cama, momento que aprovechó para agredirla sexualmente.

Agresión sexual "a persona vulnerable"

El Juzgado de Instrucción número 1 de Puertollano acordó la prohibición de que el acusado se acercara a menos de 200 metros de la víctima, así como la de comunicarse con ella.

Ahora, el Ministerio Público califica los hechos como constitutivos de un delito de agresión sexual en su modalidad de violación a persona especialmente vulnerable.

Además de la pena de cárcel, solicita la prohibición de aproximarse a la víctima a una distancia inferior a 500 metros y de comunicarse con ella durante un periodo superior en cinco años a la pena de prisión, así como la medida de libertad vigilada por 10 años.