Aparatoso incendio de una fábrica de cartón en Cuenca: el fuego se ha propagado a la nave desde un terreno forestal

Un incendio originado en un terreno de vegetación ha terminado propagándose a una fábrica de cartón ubicada en el polígono de Los Palancares de Cuenca capital.

Los bomberos de la ciudad se han desplazado hasta el lugar y ya trabajan en las labores de extinción. Aunque por el momento se desconoce el alcance del fuego, ha provocado una gran nube de humo negro visible a muchos metros de distancia.

Según han confirmado fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, hasta el lugar se ha desplazado una UVI a modo preventivo, ya que por el momento no hay ninguna persona herida.

Asimismo, desde el Ayuntamiento de la capital han indicado que el fuego se ha detectado poco antes de las 19 horas y en el lugar también se encuentran agentes de la Policía Local.

"Máxima precaución"

Por su parte, la Policía Local ha pedido a través de sus redes sociales que se evite circular por las proximidades para facilitar el acceso y el trabajo de los vehículos de emergencia.

"Máxima precaución. Sigan las indicaciones de los servicios actuantes", han indicado.

Incendio forestal

Además de las labores de extinción en la nave, los bomberos del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha trabajan para apagar el fuego originado en el terreno forestal.

Según el Sistema de Información de Incendios Forestales (Fidias), el incendio ha sido detectado por un vigilante fijo a las 18.58 horas.

En total, ya han participado en el operativo cinco medios y 19 personas.