Muere un trabajador en una empresa de Manzanares: ha caído desde una cubierta a siete metros de altura
El accidente laboral se ha producido sobre las 11.08 horas, según ha adelantado Europa Press.
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Un trabajador de 43 años ha fallecido este jueves tras precipitarse desde una cubierta a una altura de unos siete metros en una empresa de construcción situada en la calle Asturias de Manzanares (Ciudad Real).
El accidente laboral se ha producido sobre las 11.08 horas, cuando el servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha ha recibido el aviso.
Hasta el lugar, tal y como ha relatado Europa Press, se han desplazado efectivos de la Guardia Civil, la Policía Local y una UVI móvil.
Los servicios sanitarios desplazados hasta la empresa han confirmado el fallecimiento del trabajador en el lugar del accidente, sin que hayan podido hacer nada por salvar su vida.