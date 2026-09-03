Un incendio en el hotel Beatriz de Toledo obliga a los bomberos a desalojar a unas 600 personas entre clientes y trabajadores

Bomberos y sanitarios a las puertas del hotel Beatriz, en Toledo. Ayuntamiento de Toledo

Un incendio declarado esta madrugada en el hotel Beatriz de Toledo ha obligado a desalojar por precaución a alrededor de 500 personas, según fuentes del Ayuntamiento de Toledo. El servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha eleva esa cifra de evacuados hasta los 608, entre huéspedes y trabajadores.

El fuego se ha originado minutos antes de la una y media de la madrugada en un office de la primera planta, concretamente en un cuadro eléctrico. Las llamas han provocado una importante acumulación de humo tanto en la primera como en la segunda planta del establecimiento.

Los bomberos han conseguido extinguir completamente el incendio y han revisado las instalaciones antes de autorizar el regreso de los clientes a sus habitaciones.

Veinte habitaciones afectadas

Como consecuencia del fuego, el hotel —ubicado en el toledano barrio de Buenavista— ha sufrido afectaciones en el suministro eléctrico. Además, una veintena de habitaciones de la primera planta, las más próximas al punto donde se inició el incendio y las más afectadas por el humo, han quedado temporalmente inutilizadas.

La dirección del establecimiento ha procedido a reubicar a los clientes afectados en otras habitaciones.

El desalojo preventivo comenzó por las plantas superiores y todas las personas evacuadas han podido ser realojadas una vez controlada la situación.

En estos momentos, el incendio se encuentra completamente extinguido y la situación está controlada. No se han comunicado daños personales en la información facilitada por el Ayuntamiento.

Los bomberos han dado por finalizada su intervención tras comprobar que el hotel reunía las condiciones necesarias para que los huéspedes pudieran regresar.