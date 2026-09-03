La Guardia Civil desarticula un grupo criminal que vendía cocaína y marihuana en Ciudad Real: hay cinco detenidos

Uno de los registros efectuados por la Guardia Civil. Guardia Civil

La Guardia Civil ha desarticulado un grupo criminal dedicado a la venta de sustancias estupefacientes en las localidades ciudadrealeñas de Malagón y Fuente el Fresno. La operación, denominada 'Calarca', se ha saldado con cinco detenidos y otras dos personas investigadas.

Los agentes han desmantelado tres puntos de venta de droga, dos de ellos en Malagón y uno en Fuente el Fresno, después de una investigación que comenzó en 2024 a raíz de las sospechas sobre el movimiento de vehículos y personas alrededor de un domicilio del primer municipio.

Las primeras pesquisas permitieron a los investigadores comprobar la existencia de una actividad estable relacionada con el menudeo de sustancias estupefacientes. La investigación permitió además identificar a varias personas implicadas en la venta de cocaína y marihuana, así como a un vecino de Malagón que presuntamente actuaba como enlace entre los principales investigados y los consumidores.

Las pesquisas llevaron también a los agentes hasta Fuente el Fresno. Allí localizaron a otra persona que frecuentaba un conocido pub de la localidad y que, presuntamente, utilizaba el establecimiento para vender cocaína.

Una vez reunidos los indicios suficientes, la Guardia Civil puso los hechos en conocimiento de la autoridad judicial y obtuvo autorización para realizar cinco entradas y registros en domicilios y en un establecimiento hostelero de Malagón y Fuente el Fresno.

Distintas drogas

La explotación de la operación se llevó a cabo durante el pasado mes de julio. Los agentes intervinieron 265,8 gramos de cocaína en roca, 1.022 gramos de sustancia de corte, 200 gramos de marihuana, seis plantas de marihuana y 51 gramos de hachís.

Drogas, armas y dinero incautados por la Guardia Civil. Guardia Civil

También se localizaron 3.000 euros en metálico y cinco armas prohibidas, además de diferentes efectos y enseres presuntamente relacionados con la elaboración y distribución de las sustancias.

Dos personas en prisión

La operación ha permitido esclarecer tres presuntos delitos en la demarcación de la Guardia Civil de Ciudad Real: tráfico de drogas, pertenencia a grupo criminal y defraudación de fluido eléctrico.

La autoridad judicial ha decretado además el ingreso en prisión preventiva de los dos principales autores de los hechos.