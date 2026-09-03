Uno de los registros efectuados por la Guardia Civil.

Uno de los registros efectuados por la Guardia Civil. Guardia Civil

Sucesos

La Guardia Civil desarticula un grupo criminal que vendía cocaína y marihuana en Ciudad Real: hay cinco detenidos

Los agentes han desmantelado tres puntos de venta de droga, dos de ellos en Malagón y uno en Fuente el Fresno.

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La Guardia Civil ha desarticulado un grupo criminal dedicado a la venta de sustancias estupefacientes en las localidades ciudadrealeñas de Malagón y Fuente el Fresno. La operación, denominada 'Calarca', se ha saldado con cinco detenidos y otras dos personas investigadas.

Los agentes han desmantelado tres puntos de venta de droga, dos de ellos en Malagón y uno en Fuente el Fresno, después de una investigación que comenzó en 2024 a raíz de las sospechas sobre el movimiento de vehículos y personas alrededor de un domicilio del primer municipio.

Las primeras pesquisas permitieron a los investigadores comprobar la existencia de una actividad estable relacionada con el menudeo de sustancias estupefacientes. La investigación permitió además identificar a varias personas implicadas en la venta de cocaína y marihuana, así como a un vecino de Malagón que presuntamente actuaba como enlace entre los principales investigados y los consumidores.

Las pesquisas llevaron también a los agentes hasta Fuente el Fresno. Allí localizaron a otra persona que frecuentaba un conocido pub de la localidad y que, presuntamente, utilizaba el establecimiento para vender cocaína.

Una vez reunidos los indicios suficientes, la Guardia Civil puso los hechos en conocimiento de la autoridad judicial y obtuvo autorización para realizar cinco entradas y registros en domicilios y en un establecimiento hostelero de Malagón y Fuente el Fresno.

Distintas drogas

La explotación de la operación se llevó a cabo durante el pasado mes de julio. Los agentes intervinieron 265,8 gramos de cocaína en roca, 1.022 gramos de sustancia de corte, 200 gramos de marihuana, seis plantas de marihuana y 51 gramos de hachís.

Drogas, armas y dinero incautados por la Guardia Civil.

Drogas, armas y dinero incautados por la Guardia Civil. Guardia Civil

También se localizaron 3.000 euros en metálico y cinco armas prohibidas, además de diferentes efectos y enseres presuntamente relacionados con la elaboración y distribución de las sustancias.

Dos personas en prisión

La operación ha permitido esclarecer tres presuntos delitos en la demarcación de la Guardia Civil de Ciudad Real: tráfico de drogas, pertenencia a grupo criminal y defraudación de fluido eléctrico.

La autoridad judicial ha decretado además el ingreso en prisión preventiva de los dos principales autores de los hechos.