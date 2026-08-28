Un detenido por disparar a un hombre de 35 años en plena calle de Socuéllamos (Ciudad Real)

Un hombre de 35 años ha resultado herido tras recibir un disparo en plena calle de Socuéllamos. La víctima ha sido trasladada en UVI hasta el Hospital General de Tomelloso.

La Guardia Civil ha confirmado a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha que la Guardia Civil ya ha detenido a una persona como presunta responsable del disparo y ha abierto una investigación sobre lo ocurrido.

Según fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han ocurrido a las 17.10 horas de la tarde, en la calle El Príncipe del municipio ciudadrealeño.

Hasta el lugar también se han desplazado agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local.