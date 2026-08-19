Dos heridos al caer con un turismo por un talud de cuatro metros de altura en Priego (Cuenca)

Un menor de 17 años ha resultado herido de consideración al caer por un talud de cuatro metros de altura con un turismo en un aparcamiento en superficie en Priego (Cuenca). El suceso también ha dejado a una mujer de 58 años herida leve.

El joven ha tenido que ser trasladado en helicóptero hasta el Hospital de Cuenca, mientras que la mujer ha sido derivada al mismo centro en ambulancia.

Según fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, el accidente ha ocurrido a las 20.57 horas de este martes en el aparcamiento ubicado entre la CM-2023 y el camino El Boleo.

Los hechos han tenido lugar cuando el turismo dio marcha atrás, cayendo finalmente por el talud a cuatro metros.

Hasta el lugar de los hechos también han acudido agentes de la Guardia Civil.