Piden ayuda ciudadana para encontrar a Francisco Javier, un hombre de avanzada edad desaparecido en Torre de Juan Abad

Las autoridades se encuentran buscando a Francisco Javier, un hombre de avanzada edad desaparecido desde este martes en el municipio ciudadrealeño de Torre de Juan Abad.

Según el aviso que se ha difundido, en el momento de la desaparición podría haberse desplazado en su vehículo, un Seat Ateca gris oscuro con la matrícula 3686 KLK.

Por ello, solicitan ayuda ciudadana para tratar de localizarlo cuanto antes. "Cualquier información sobre su paradero o sobre el coche, comuníquelo de inmediato. Tu colaboración puede ser clave", expresan en la alerta.

Alerta. Redes sociales

Los números de teléfono disponibles son los de la Guardia Civil (062), la Policía Local (092) y el Servicio de Emergencias (112).

Por el momento, la desaparición no consta en el Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES), un órgano del Ministerio del Interior responsable de coordinar la información sobre personas desaparecidas.