Las imágenes del virulento incendio de un turismo tras chocar contra una furgoneta en Cuenca capital

Un vehículo ha acabado calcinado tras salir ardiendo después de chocar contra una furgoneta en la calle Isaac Albéniz de Cuenca capital.

Según fuentes de la Policía Local, los hechos han ocurrido en la tarde de este lunes y ha sido necesaria la intervención de los bomberos para sofocar el virulento incendio y asegurar la zona.

Además, los agentes tuvieron que regular el tráfico hasta el restablecimiento de la situación.

Por su parte, el Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha no registró ningún aviso del accidente. En principio, no se registraron heridos.