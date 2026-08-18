Buscan a Allison, una menor de 15 años desaparecida desde el sábado en Ciudad Real

El Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES) ha informado a través de sus redes sociales de la búsqueda de Allison, una menor de 15 años desaparecida en Ciudad Real capital.

La alerta se ha emitido este martes después de que se le perdiera la pista el pasado sábado 15 de agosto. Cabe recordar que la capital se encuentra en plena Feria y Fiestas.

El organismo que coordina el Ministerio del Interior ha publicado una fotografía y ha detallado sus características físicas con el objetivo de buscar colaboración ciudadana.

Según ha indicado, la joven mide 1,55 metros y pesa 70 kilos. Además, tiene el pelo castaño y los ojos verdes.

La última vez que se la vio vestía un vestido negro, una chaqueta vaquera de color blanco claro y unas botas negras.

Desde el CNDES instan a quien pueda tener información sobre esta persona a ponerse en contacto con la Policía Nacional a través del teléfono 091.