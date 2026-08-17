Dos guardias civiles se juegan la vida y salvan a un motorista que estaba envuelto en llamas en Ciudad Real

La rápida intervención de una patrulla de la Guardia Civil resultó determinante para salvar la vida de un motorista que se encontraba envuelto en llamas tras sufrir un accidente en la carretera N-IV, en el término municipal de Almuradiel (Ciudad Real).

Los hechos se produjeron cuando agentes del Puesto de Moral de Calatrava, pertenecientes a la Comandancia de Ciudad Real, realizaban labores de vigilancia preventiva por la N-IV.

A la altura del kilómetro 231, los guardias civiles observaron una motocicleta ardiendo en el margen derecho de la carretera. Pero la escena era todavía más grave: el conductor había salido despedido y rodaba por el suelo completamente envuelto en llamas.

El accidente generó un pequeño incendio en la zona. Guardia Civil

Los agentes no dudaron. Ante la gravedad de la situación y el riesgo inminente para la vida del motorista, se dirigieron rápidamente hasta el lugar y, poniendo en riesgo su propia integridad física, comenzaron a sofocar las llamas que envolvían el cuerpo del accidentado.

Su actuación permitió apagar el fuego y evitar que las quemaduras, que afectaban a casi la totalidad del cuerpo del conductor, continuasen agravándose.

La moto ardió

Una vez puesto a salvo el motorista, los agentes comunicaron la emergencia a la central COS para activar los servicios sanitarios y a los bomberos.

Mientras esperaban su llegada, trataron de extinguir también el incendio de la motocicleta utilizando el extintor del vehículo oficial y otros medios disponibles en las inmediaciones. Sin embargo, no pudieron sofocar las llamas del vehículo.

Una ambulancia trasladó inicialmente al motorista herido al Hospital de Valdepeñas, donde recibió atención médica urgente. Debido a la gravedad de las quemaduras, posteriormente fue derivado a una unidad especializada en quemados del Hospital de Getafe.

La Guardia Civil, mediante una nota de prensa, ha destacado que la actuación de la patrulla fue "decidida, inmediata y eficaz" desde el momento en que detectó el accidente hasta que consiguió poner a salvo al motorista.