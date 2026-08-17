La Guardia Civil busca con drones a un novillo tras escaparse de un festejo taurino en Tobarra (Albacete)

La Guardia Civil busca con drones a un novillo que se ha escapado durante un encierro ecuestre celebrado en la mañana de este lunes en Tobarra (Albacete). En la búsqueda también participan agentes de la Policía Local, jinetes y voluntarios.

"A estas horas, el novillo sigue sin aparecer y nadie lo ha visto. Siguen buscando en las inmediaciones de la Laguna de Alboraj", ha expresado la alcaldesa del pueblo, Estefanía Escribano.

El animal se ha escapado en plena celebración del encierro ecuestre, que incluía dos novillos y ocho mansos para recorrer la distancia entre la pedanía de Aljubé y la Plaza de Toros de Tobarra junto a medio centenar de caballos con sus jinetes.

En medio de la huida, uno de los caballos ha sido corneado por el novillo, por lo que un jinete ha caído al suelo y ha tenido que ser trasladado hasta el Hospital de Hellín (Albacete).

"Un suceso así enturbia las fiestas del pueblo. Yo voté en contra de este primer encierro ecuestre que se celebra en la localidad por los riesgos que entrañaba", ha asegurado la regidora.

Asimismo, ha afirmado que "la situación se ha descontrolado porque han dejado salir primero a los novillos en lugar de los ejemplares mansos".

El suceso ha ocurrido dos días después de que se escapase una vaquilla durante uno de los festejos taurinos de las fiestas del municipio conquense de Minglanilla.

"Extremar las precauciones"

El Ayuntamiento ha publicado un mensaje en sus redes sociales pidiendo "extremar las precauciones". Asimismo, han solicitado a la ciudadanía que "si ven al animal, no se acerquen o intenten capturarlo".

"Se ruega máxima colaboración, prudencia y tranquilidad, así como evitar la difusión de información no contrastada", ha indicado el Consistorio.