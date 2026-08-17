Grave accidente en la provincia de Guadalajara: muere una persona y otras seis resultan heridas por una colisión frontal
Una mujer de 52 años y una menor de 14 han sido evacuadas en helicóptero medicalizado hasta el Hospital 12 de Octubre de Madrid.
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Una persona ha fallecido y otras seis han resultado heridas en una colisión frontal entre dos turismos registrada este domingo en la carretera CM-2015, a su paso por el término municipal de Millana (Guadalajara).
El accidente se ha producido a las 13:58 horas, en el kilómetro 4 de esta carretera. El aviso ha movilizado a los servicios de emergencias, después de que los dos vehículos colisionaran frontalmente por causas que no han trascendido.
Entre los heridos se encuentran una mujer de 52 años y una menor de 14, que han sido evacuadas en helicóptero medicalizado hasta el Hospital 12 de Octubre de Madrid.
Otros heridos
Otros tres afectados, un hombre de 50 años y dos mujeres de 60 y 51 años, han sido trasladados en ambulancias de soporte vital básico al Hospital Universitario de Guadalajara.
Una sexta persona herida ha acudido por sus propios medios a un centro sanitario, según ha informado el Servicio de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha.
La identidad y otros datos de la persona fallecida no han trascendido por el momento.
Hasta el lugar del accidente se han desplazado efectivos sanitarios, bomberos de Sacedón y agentes de la Guardia Civil, que han intervenido en el operativo desplegado tras la colisión.