Un accidente múltiple en la entrada del Polígono de Toledo deja cinco vehículos implicados y un hombre herido

El tramo de la carretera TO-23 donde ha ocurrido el accidente. EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha

Un hombre de 49 años ha resultado herido este lunes de madrugada tras una colisión múltiple en la que se han visto implicados cinco vehículos en la TO-23, la carretera que conecta el barrio del Polígono de Toledo con el resto de la ciudad.

El accidente se ha producido a las 05:06 horas, en el kilómetro 1 de la TO-23, en sentido Ocaña, a la altura de los centros comerciales Fusión y Luz del Tajo.

El hombre herido ha sido atendido inicialmente por una UVI móvil desplazada hasta el lugar del accidente. Posteriormente, ha sido trasladado en ambulancia al Hospital Universitario de Toledo.

Amplio operativo

La colisión ha obligado a movilizar un amplio operativo de emergencias a primera hora de la mañana. Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Local de Toledo.