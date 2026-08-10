Cae una banda de asaltadores en Ciudad Real: 53 robos, más de 11.000 euros en joyas recuperadas y nueve detenidos

Efectivos del área de investigación del puesto de Manzanares de la Guardia Civil, en el marco de la operación Roviespa, han procedido a la detención de nueve personas y la investigación de otra persona más por la comisión de un supuesto delito de pertenencia a grupo criminal dedicado a los robos con fuerza en interior de viviendas, hurtos y robos con violencia e intimidación en las localidades de Manzanares, Membrilla y La Solana.

Desde el mes de enero de este año, se han cometido un concurso de delitos de hurto y robo con fuerza en viviendas y vehículos en la localidad de Manzanares. La reiteración de estos delitos comenzó a generar entre los vecinos una creciente sensación de malestar e inseguridad.

En una primera fase analítica y de estudio, la investigación permitió la detección de varios vecinos del municipio como sospechosos. Durante el transcurso de la investigación —y tras numerosas gestiones— fueron apareciendo nuevos delitos contra el patrimonio, incluidos robos con violencia e intimidación: los más preocupantes por la alarma social que despertaban en la población.

A medida que avanzaron las pesquisas, la investigación reveló que los sospechosos formaban parte de un grupo criminal especializado en diferentes tipologías delictivas concretas. Además, extendieron su actividad a los municipios vecinos de Membrilla y La Solana, donde se identificó a nuevos integrantes que actuaban de forma coordinada con el grupo principal.

El modus operandi de este grupo consistía en vigilar y estudiar detalladamente la zona, para finalmente, consumar la acción delictiva cuando los moradores se encontraban ausentes de las viviendas.

Tras una exhaustiva investigación, los agentes reunieron indicios suficientes para determinar que los investigados eran los responsables de los hechos. Durante el pasado mes de julio, y de forma progresiva, todos ellos fueron detenidos.

Los agentes investigadores consiguieron, además, recuperar gran cantidad de los objetos sustraídos en los robos, parte de estos objetos se encontraban en posesión de los detenidos, mientras que el resto habían sido vendidos en establecimientos de compro oro de la provincia.

El resultado final de la operación ha permitido la detención de nueve personas y la investigación de otra, por la comisión de la cantidad de 53 delitos: cuatro delitos de robo con violencia e intimidación, 22 delitos de robo con fuerza en interior de vivienda, tres hurtos en interior de vivienda, ocho delitos de robo en interior de vehículos, 14 delitos de hurto en interior de vehículo, un delito de receptación y un delito de pertenencia a grupo criminal.

Efectos recuperados

Como resultado de la citada operación, se han recuperado numerosos efectos sustraídos entre los que destacan, tres teléfonos móviles de última generación y numerosas joyas valoradas en unos 11.500 euros que, tras ser reconocidas, han sido entregadas a sus legítimos propietarios.

Las diligencias policiales, como los detenidos, han sido puestas a disposición del tribunal de instancia de Manzanares.