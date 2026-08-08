Muere una persona en Talavera de la Reina al ser arrollada por un tren: cortada la línea Madrid-Extremadura

Una persona ha fallecido este sábado tras ser arrollada por un tren en un paso a nivel situado en una vía paralela a la calle Pepino, en Talavera de la Reina (Toledo). El accidente, ocurrido a las 11.52 horas, ha obligado a cortar la línea ferroviaria Madrid-Extremadura y ha dejado detenido el tren afectado, con 225 pasajeros a bordo.

Según han informado el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha y Adif, el suceso se ha producido en el kilómetro 135/562 de la línea Madrid-Extremadura, en un paso a nivel que dispone de semibarreras automáticas.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Policía Nacional y la Policía Local, un médico de urgencias, una ambulancia de soporte vital básico y bomberos de Talavera de la Reina. Los servicios de emergencia únicamente han podido certificar el fallecimiento de la persona, cuya filiación se desconoce por el momento.

Arrollamiento de una persona en el paso a nivel del km 135/562 clase 3a (con semibarreras automáticas) entre Talavera de la Reina y Calera y Chozas por tren de LD 10299 Alvia Badajoz - M. Chamartín. Afectación: próxima circulación tren de MD 34900 con llegada a Talavera a las… — INFOAdif (@InfoAdif) August 8, 2026

Como consecuencia del arrollamiento, la circulación de trenes de pasajeros ha quedado interrumpida en este punto de la línea. La incidencia afecta al convoy que circulaba en dirección a Madrid y también a otras circulaciones previstas.

225 pasajeros, detenidos en el tren

El tren implicado es el Alvia 10299, que cubría el trayecto entre Badajoz y la estación madrileña de Chamartín. En su interior viajaban 225 pasajeros, que han permanecido en el convoy tras producirse el accidente.

Según Renfe, los viajeros "disponen de confort" mientras permanece interrumpida la circulación ferroviaria en este punto de la línea.

Adif ha informado de que el accidente también afecta a la siguiente circulación prevista, el tren de Media Distancia 34900, cuya llegada a Talavera de la Reina estaba prevista para las 12.30 horas.

La interrupción de la línea se mantiene mientras se llevan a cabo las actuaciones necesarias en el lugar del accidente y se procede a la investigación de las circunstancias en las que se ha producido el arrollamiento.

Un paso a nivel con semibarreras automáticas

El accidente ha tenido lugar en un paso a nivel situado en el kilómetro 135/562 de la línea Madrid-Extremadura y equipado con semibarreras automáticas, según ha precisado Adif.

Por el momento, no han trascendido más detalles sobre la identidad de la persona fallecida ni sobre las circunstancias concretas que han provocado el arrollamiento.

Los equipos de emergencia y los responsables ferroviarios continúan trabajando en la zona, mientras la circulación permanece cortada y se evalúa la situación de los trenes afectados por la interrupción de la línea.