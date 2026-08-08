Fallece un ciclista de 48 años tras quedar inconsciente después de caer de su bicicleta en Ciudad Real

Un hombre de 48 años ha fallecido este sábado tras sufrir una caída de bicicleta mientras circulaba por el municipio de Puebla del Príncipe (Ciudad Real), según han informado el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

El accidente ha tenido lugar a las 10.52 horas en la plaza de Castilla-La Mancha de esta localidad ciudadrealeña. Tras la caída, el hombre ha quedado inconsciente, por lo que se ha dado aviso a los servicios de emergencia.

Hasta el lugar se han desplazado un helicóptero medicalizado, una ambulancia de soporte vital básico y un médico de urgencias, además de agentes de la Guardia Civil, para atender al ciclista.

Pese a la intervención de los servicios de emergencia, el hombre no ha podido ser reanimado y el médico desplazado hasta el lugar ha certificado finalmente su fallecimiento.