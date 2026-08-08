El eclipse moviliza a Castilla-La Mancha: la Junta activará su plan de emergencia ante la llegada de miles de visitantes

Foto de archivo de una madre y una hija viendo el eclipse Xunta

Castilla-La Mancha activará el próximo miércoles, 12 de agosto, el Plan Territorial de Emergencia de Castilla-La Mancha (PLATECAM) en fase de alerta, Situación Operativa 0, ante la previsión de desplazamientos y concentraciones masivas de personas con motivo del eclipse solar total.

El dispositivo se pondrá en marcha a las 10.00 horas y estará especialmente dirigido a las zonas de observación de las provincias de Cuenca y Guadalajara, donde se espera una importante afluencia de visitantes.

El fenómeno astronómico, que se producirá entre las 19.30 y las 20.30 horas, tendrá una especial repercusión en la mitad norte de Cuenca y en toda la provincia de Guadalajara, dos de las zonas de España donde podrá contemplarse en su totalidad.

Ante la previsión de que miles de personas se desplacen hasta estos territorios, el Gobierno regional ha diseñado un amplio dispositivo de protección civil, sanitario y de seguridad para garantizar el normal desarrollo de la jornada.

Dispositivo coordinado

La activación del PLATECAM responde precisamente a la necesidad de anticiparse a las posibles incidencias que puedan derivarse de la elevada concentración de personas, el incremento de los desplazamientos y la presión que se puede producir sobre carreteras, accesos, aparcamientos y espacios naturales.

El dispositivo está coordinado por la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital y reúne medidas de diferentes áreas del Gobierno regional, entre ellas Sanidad y Desarrollo Sostenible.

Desde el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 ya se ha informado a los ayuntamientos y grupos de intervención de las zonas afectadas para que puedan establecer sus propias medidas de prevención y respuesta.

Una de las primeras medidas será el refuerzo del Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 ante el posible incremento de llamadas durante la jornada del eclipse.

Además, los principales operadores de telefonía españoles reforzarán sus redes móviles para garantizar la capacidad de las comunicaciones ante la concentración de usuarios en determinados puntos.

La Dirección General de Protección Ciudadana movilizará también teléfonos satelitales en Cuenca, Guadalajara y Sigüenza. El objetivo es asegurar las comunicaciones con los centros de mando incluso en aquellas zonas donde puedan producirse problemas de cobertura debido a la elevada demanda.

La dirección del PLATECAM realizará un seguimiento de las incidencias que puedan producirse durante la jornada y adaptará el nivel de respuesta en función de la evolución de la situación, especialmente en relación con los desplazamientos y las concentraciones de personas.

Más de 55.000 personas en los principales puntos

El dispositivo sanitario diseñado por el Gobierno de Castilla-La Mancha parte de una previsión de más de 55.000 personas en los principales puntos de observación y corredores de acceso de las provincias de Cuenca y Guadalajara.

La Gerencia de Urgencias, Emergencias y Transporte Sanitario (GUETS), en coordinación con las Gerencias de Atención Integrada de ambas provincias, ha diseñado un operativo extraordinario que se sumará al sistema sanitario ordinario.

El objetivo es incrementar la cobertura en las zonas donde se espera una mayor afluencia sin comprometer la capacidad de respuesta ante el resto de urgencias y emergencias.

En la provincia de Cuenca, Cañete, Priego y Tragacete contarán con recursos extraordinarios de soporte vital básico y refuerzo de los equipos de Atención Primaria. En Talayuelas se desplazará de forma programada otro recurso de soporte vital básico.

Cuenca capital, uno de los principales puntos de concentración de visitantes, contará con un Puesto Sanitario Avanzado con personal de Enfermería y recursos adicionales de Atención Primaria.

Además, se ampliará la capacidad asistencial del Servicio de Oftalmología del Hospital Universitario para atender posibles lesiones oculares relacionadas con una observación inadecuada del eclipse.

En Guadalajara capital se reforzará la Atención Primaria, se incorporará un soporte vital avanzado extraordinario y se aumentará la capacidad del Servicio de Oftalmología del Hospital Universitario. En Sigüenza se desplegará otro soporte vital avanzado y un Puesto Sanitario Avanzado con personal de Enfermería.

El dispositivo sanitario se completará con refuerzos en Azuqueca de Henares, Villanueva de la Torre, Hita y Yebes, mientras que Alcolea del Pinar, Brihuega y Maranchón dispondrán de actuaciones preventivas por su ubicación estratégica en los principales corredores de acceso a las zonas de observación.

Entre los riesgos contemplados por los servicios sanitarios se encuentran las concentraciones masivas, el aumento de la movilidad, las altas temperaturas, los accidentes en el medio natural y las lesiones oculares derivadas de una observación incorrecta del fenómeno.

Restricciones en accesos al medio natural

La Consejería de Desarrollo Sostenible ha realizado un estudio de los principales puntos de observación y ha establecido zonas de exclusión ante el riesgo de incendios forestales. En distintos municipios de Cuenca y Guadalajara se prohibirá temporalmente la entrada, circulación, parada y estacionamiento de vehículos a motor en determinados tramos de pistas forestales y accesos al medio natural.

Estas restricciones estarán vigentes desde las 00.00 horas del martes 11 de agosto hasta las 23.59 horas del jueves 13 de agosto.

La medida se adopta en un contexto de elevado riesgo de incendios y pretende evitar que la llegada masiva de vehículos y personas a espacios naturales incremente las posibilidades de que se produzca un siniestro o dificulte el acceso de los medios de emergencia.

Más de 24.000 guardias civiles reforzarán la seguridad

Al dispositivo autonómico se sumará el despliegue especial de la Guardia Civil, que movilizará más de 24.000 efectivos en toda España para garantizar la seguridad durante el eclipse solar total.

En total, la Guardia Civil garantizará la seguridad de más de 660 puntos situados en su demarcación, lo que representa el 84% de los identificados en todo el territorio nacional.

En Castilla-La Mancha, el despliegue prestará especial atención a las vías de comunicación, los accesos a las zonas de observación y los espacios naturales donde se prevea una mayor concentración de espectadores.

Participarán efectivos de Seguridad Ciudadana, Agrupación de Tráfico, SEPRONA, Servicio Aéreo, GREIM, GEAS, USECIC, unidades fiscales y de fronteras, así como equipos de aeronaves no tripuladas y otras especialidades. El operativo estará coordinado con la Dirección General de Tráfico, Protección Civil, servicios de emergencias, administraciones autonómicas y locales y policías locales.

Con este amplio despliegue, Castilla-La Mancha afrontará el eclipse solar total del 12 de agosto con un dispositivo que busca compatibilizar la oportunidad turística y científica que representa el fenómeno con la seguridad de los miles de ciudadanos que se concentrarán en las zonas de mayor visibilidad.