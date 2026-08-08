Una cocina queda calcinada tras un incendio en una vivienda del Casco Histórico de Toledo: no hay heridos

Cocina de la vivienda en la que han tenido que intervenir los Bomberos del Ayuntamiento de Toledo. Redes sociales Bomberos Ayto. Toledo

Los bomberos del Ayuntamiento de Toledo han extinguido este viernes un incendio originado en la cocina de una vivienda situada en la plaza de la Magdalena, en pleno corazón del Casco Histórico de la capital regional, donde han tenido que rescatar a cuatro gatos.

Según han informado los propios bomberos a través de sus redes sociales, el fuego se ha declarado en una tercera planta del edificio y ha afectado principalmente a la cocina, que ha quedado calcinada como consecuencia de las llamas.

Tras su llegada al inmueble, los efectivos han trabajado para controlar y extinguir el incendio y han procedido posteriormente a ventilar el edificio para eliminar el humo acumulado.

Durante la intervención, los bomberos han localizado y rescatado a cuatro gatos que se encontraban en el interior de la vivienda afectada. No se han comunicado daños personales derivados del incendio.

Los bomberos han compartido imágenes en sus redes sociales de la intervención, entre ellas una fotografía en la que se puede observar el estado en el que ha quedado la cocina tras el fuego, así como un vídeo del operativo desplegado en el inmueble.