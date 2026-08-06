Matan a un lince y otros depredadores para tener más animales que cazar en un coto de Cuenca: hay tres detenidos

Tres personas han sido detenidas por la Guardia Civil tras descubrir una presunta organización criminal que, durante más de un año, habría eliminado depredadores silvestres, entre ellos un lince ibérico, para aumentar la caza menor en un coto de la provincia de Cuenca. La investigación arrancó en abril, tras localizar el cadáver del felino protegido abatido por disparos.

La investigación, desarrollada por agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Comandancia de la Guardia Civil de Cuenca, se ha saldado además con un cuarto investigado y dos personas jurídicas encausadas, vinculadas a la gestión y explotación de la finca donde presuntamente se cometían los hechos.

La denominada operación 'Lincu' comenzó después de que apareciera muerto un lince ibérico en el límite de los términos municipales de Huelves y Barajas de Melo. A partir de ese hallazgo, los agentes iniciaron una investigación para esclarecer lo ocurrido.

Material incautado en la operación. Guardia Civil

Las primeras pesquisas condujeron hasta un coto de caza en el que la Guardia Civil localizó numerosos métodos de captura prohibidos y no selectivos, entre ellos cepos, lazos, jaulas trampa, sustancias venenosas y mallas.

En la finca también fueron hallados cadáveres de varias especies protegidas, como gatos monteses y meloncillos.

Las necropsias realizadas por el Centro de Investigación y Recuperación de Fauna Silvestre (CIARS) de Albaladejito determinaron que varios de los animales habían sido abatidos con armas de fuego y presentaban características similares, lo que llevó a los investigadores a concluir que no se trataba de hechos aislados.

Más de un año matando depredadores

Las pesquisas permitieron constatar que la actividad se habría prolongado durante más de un año y que el objetivo era eliminar de forma sistemática a los depredadores silvestres para favorecer el incremento de las poblaciones de caza menor y obtener un mayor rendimiento económico del coto.

Con autorización judicial, los agentes registraron dos viviendas situadas en la finca, donde intervinieron cinco armas de fuego, munición y diversa documentación relacionada con los hechos investigados.

La operación se ha saldado con la detención de tres personas, de 50, 52 y 59 años, además de un investigado de 33 años y dos personas jurídicas investigadas por su presunta vinculación con la gestión y explotación del coto.

A los encausados se les atribuyen, entre otros, delitos de caza mediante medios prohibidos, caza de especies protegidas, caza no autorizada y pertenencia a organización criminal.

La investigación ha sido coordinada por la Fiscalía Delegada de Medio Ambiente y Urbanismo de la Fiscalía Provincial de Cuenca y dirigida por la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 1 de Tarancón.