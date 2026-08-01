Ponían droga en su bebida y les vaciaban la cuenta: así actuaban tres mujeres en las zonas de ocio de Azuqueca de Henares

Uno de los investigadores de la Guardia Civil. Guardia Civil

La Guardia Civil ha desarticulado en Azuqueca de Henares (Guadalajara) un grupo criminal integrado por tres mujeres de entre 27 y 40 años que, presuntamente, utilizaba sustancias psicotrópicas para anular la voluntad de sus víctimas antes de robarles dinero, tarjetas bancarias y objetos de valor.

La investigación, desarrollada por el Área de Investigación del Puesto Principal de Azuqueca de Henares, ha permitido esclarecer tres robos con violencia e intimidación cometidos en esta localidad y se ha saldado con la detención de dos de las integrantes de la banda.

La tercera permanece en paradero desconocido, por lo que la operación continúa abierta.

Zonas de ocio nocturno

Según ha informado este sábado la Comandancia de la Guardia Civil de Guadalajara, las sospechosas actuaban en las inmediaciones de las zonas de ocio nocturno de Azuqueca, donde seleccionaban a sus víctimas.

El modus operandi comenzaba con un acercamiento aparentemente amistoso. Las presuntas autoras entablaban conversación con las víctimas hasta ganarse su confianza y, una vez conseguido, mezclaban sustancias psicotrópicas en las bebidas que estaban consumiendo.

El efecto de estas sustancias provocaba un estado de indefensión que impedía a las víctimas reaccionar o ser plenamente conscientes de lo que estaba ocurriendo.

Aprovechando esa situación de vulnerabilidad, las detenidas sustraían sus pertenencias y utilizaban las tarjetas bancarias para realizar compras en distintos establecimientos e incluso efectuar retiradas de dinero en cajeros automáticos.

Entraron a una casa

La investigación ha permitido acreditar un episodio especialmente grave. En uno de los robos, las presuntas autoras acompañaron a la víctima hasta su propio domicilio y, una vez en el interior de la vivienda, sustrajeron diversos objetos de valor.

El perjuicio económico causado en el conjunto de los tres hechos delictivos asciende a 9.400 euros, según la Guardia Civil.

Dos de las detenidas ya se encontraban ingresadas en prisión por otros delitos anteriores cuando se practicaron las detenciones relacionadas con esta investigación. La tercera integrante del grupo continúa en paradero desconocido, por lo que la Guardia Civil mantiene abierta la operación para lograr su localización y detención.