Entra en prisión el causante del accidente de Novés (Toledo) en el que murieron madre e hija: no tenía carné y huyó del lugar

La Guardia Civil ha detenido a los dos presuntos responsables del trágico accidente de tráfico ocurrido el pasado domingo 26 de julio en la carretera TO-3927, a la altura de Novés (Toledo). A consecuencia del siniestro que fallecieron Carmina, de 54 años, y su hija Pilar, de 23, dos vecinas de Burujón cuya muerte conmocionó a toda la comarca.

La investigación ha permitido identificar al conductor del vehículo que provocó el impacto: un joven de 19 años que nunca había obtenido el permiso de conducción y que, según ha informado este sábado la Guardia Civil, ya ha ingresado en prisión por orden judicial.

Junto a él también ha sido detenido el acompañante del turismo, un varón de 26 años. Ambos están acusados de dos delitos de homicidio por imprudencia y de un delito contra la seguridad vial por abandonar el lugar del accidente. En el caso del conductor, además, se le imputa otro delito por conducir sin haber obtenido nunca el carné.

Así ocurrió el accidente

El siniestro se produjo en la tarde del domingo 26 de julio, en el punto kilométrico 2,2 de la carretera TO-3927, que une las localidades de Torrijos y Fuensalida.

Según ha reconstruido la Unidad de Investigación de Siniestros Viales del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Toledo, el vehículo de los ahora detenidos sufrió previamente una salida de vía por el margen izquierdo de la carretera.

Al intentar regresar a la calzada mediante una maniobra evasiva, el conductor perdió el control y colisionó por alcance contra el turismo en el que viajaban las dos víctimas mortales.

La violencia del impacto provocó además que un tercer vehículo tuviera que salirse de la vía para evitar un choque frontal con los dos turismos implicados.

Como consecuencia del accidente fallecieron en el acto la conductora y la ocupante del vehículo alcanzado, madre e hija, de 54 y 23 años.

Huyeron sin prestar auxilio

La Guardia Civil ha constatado que los ahora arrestados abandonaron el lugar sin prestar auxilio a las víctimas, pese a que varios testigos intentaron retenerlos hasta la llegada de los servicios de emergencia.

Nada más producirse el siniestro, la Unidad de Investigación de Siniestros Viales inició las pesquisas para localizar a los responsables. Las primeras gestiones permitieron identificar y detener en Torrijos a uno de los ocupantes del vehículo, un joven de 26 años, al que inicialmente se consideró el posible conductor.

Sin embargo, la investigación continuó con el apoyo del Equipo Territorial de Policía Judicial de la compañía de Torrijos y permitió determinar que esa persona viajaba como copiloto y no al volante del turismo.

Colaboración ciudadana

Las indagaciones continuaron durante los días siguientes hasta que, gracias a las pruebas recabadas y a la colaboración ciudadana, los agentes lograron identificar al verdadero conductor.

Se trata de un joven de 19 años, con múltiples antecedentes, que fue localizado y detenido durante la tarde del 28 de julio en el municipio madrileño de Navalcarnero.

Además de los dos delitos de homicidio por imprudencia y del delito por abandonar el lugar del accidente, los investigadores le atribuyen un delito contra la seguridad vial por conducir sin haber obtenido nunca el permiso de conducción.

Ambos detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado competente de Torrijos, que decretó el ingreso provisional en prisión del conductor.

Conmoción

El accidente causó una enorme conmoción en la provincia de Toledo al conocerse la identidad de las víctimas. Carmina y Pilar eran vecinas de Burujón y muy conocidas tanto en su localidad como en otros municipios de la comarca.

Carmina regentaba desde hacía años una tienda de marroquinería especializada en bolsos y calzado, mientras que Pilar formaba parte de la Agrupación Musical Santa Cecilia de Huecas y había cursado sus estudios en el Colegio Cristo de la Sangre de Torrijos.

Tras conocerse la tragedia, el Ayuntamiento de Burujón decretó dos días de luto oficial y suspendió parte de la programación festiva prevista en honor a San Pantaleón.

También mostraron públicamente sus condolencias los ayuntamientos de Huecas y Albarreal de Tajo, así como la comunidad educativa del Colegio Cristo de la Sangre y numerosas asociaciones de la comarca, que trasladaron su apoyo a la familia y lamentaron una pérdida que calificaron de "injusta" y que dejó "roto" al municipio.

Posibles penas

La Guardia Civil recuerda que los hechos investigados podrían ser constitutivos de un delito de homicidio por imprudencia, castigado con penas de uno a cuatro años de prisión, además de la privación del derecho a conducir entre uno y seis años.

Asimismo, el abandono del lugar del accidente tras provocar el siniestro puede suponer otra pena de seis meses a cuatro años de prisión, además de la correspondiente prohibición para conducir.

En el caso del conductor, a estas acusaciones se suma el delito por haber circulado sin haber obtenido nunca el permiso de conducción.