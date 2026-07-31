Muere un camionero tras chocar con un turismo averiado y quedar atrapado en su cabina en llamas en la AP-36

El conductor de un camión ha fallecido tras sufrir un grave accidente de tráfico en la autopista AP-36, a la altura del término municipal de El Provencio (Cuenca), después de que el vehículo pesado colisionara contra un turismo que se encontraba detenido por una avería.

Como consecuencia del impacto, el camión volcó y comenzó a arder, quedando el chófer atrapado en el interior de la cabina.

Según ha informado el Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, el siniestro se produjo a las 18.52 horas de este jueves en el kilómetro 113 de la AP-36, en sentido La Roda (Albacete). El camión impactó contra un coche que estaba parado en la vía, lo que provocó el vuelco y posterior incendio del vehículo pesado.

Llamas que salían del camión en el momento del suceso. Eurotruckstar

El conductor del camión no pudo abandonar la cabina y falleció atrapado en el interior. Por el contrario, las tres personas que viajaban en el turismo y que se encontraban junto al vehículo averiado resultaron ilesas, según han confirmado los servicios de emergencias.

Lamento de la pérdida de un "compañero"

Hasta el lugar del accidente se desplazaron efectivos de la Guardia Civil, bomberos del parque de Villarrobledo (Albacete), bomberos forestales, un médico de Urgencias y una ambulancia de soporte vital básico, aunque nada pudieron hacer por salvar la vida del camionero.

El trágico accidente ha generado numerosas muestras de pesar en el sector del transporte. La comunidad de transportistas Eurotruckstar ha dedicado una publicación al fallecido en la que ha lamentado la pérdida de un "compañero" y ha trasladado su apoyo a familiares y amigos.

En su mensaje, la plataforma ha señalado que el camión comenzó a arder tras colisionar con un turismo detenido en el arcén por una avería y ha recordado que el conductor "no pudo salir" de la cabina, mientras que los ocupantes del coche resultaron ilesos.