Controlado el incendio que ha afectado a ocho viviendas de Almagro: las llamas han forzado el desalojo de 30 vecinos

Un incendio urbano en la localidad de Almagro (Ciudad Real), declarado sobre las 12:26 horas en un inmueble de la calle Armaos, ha provocado el desalojo de 30 personas.

El fuego se ha originado en un jardín y se ha propagado a la cornisa de un bloque residencial. Hasta las 16:30 horas, las llamas han afectado a ocho de las 20 viviendas adosadas que componen este complejo residencial, donde también hay dos depósitos de gas. Todo el edificio ha sido evacuado.

Varias dotaciones del cuerpo de bomberos de Ciudad Real se han afanado en la extinción del fuego. Asimismo, un equipo médico ha atendido a una mujer que necesitaba oxígeno, a quien ha trasladado al centro de salud del municipio.

Además de los bomberos, se ha desplazado la Guardia Civil, la Policía Local, un médico de Urgencias y una UVI.

El alcalde de Almagro, Francisco Ureña, ha señalado que el fuego no ha entrado dentro de las casas, aunque aún no se sabe en qué estado han quedado los domicilios. "Ha habido que echar mucha agua", ha indicado. En todo caso, solo ha afectado "a una parte" del edificio.

El regidor ha explicado que el incendio ha alcanzado la cubierta del edificio tras quemar unos setos y cipreses que lo rodeaban. "La madera, con la parte de plástico que tenía, ha hecho que el fuego se propagase por debajo de las tejas", ha comentado.

Los bomberos han procedido a la retirada de tejas y el corte de maderas para evitar que las llamas alcanzasen los dos depósitos de propano del edificio. Ureña ha puntualizado que los agentes desplegados "ya lo tienen controlado y ahora lo que hacen va a ser la extinción total del fuego".

Pasadas las 20:00 horas, los servicios de emergencia han informado de que tres dotaciones de bomberos permanecen en el lugar y los vecinos siguen desalojados mientras se evalúa si el edificio ha sufrido daños estructurales.

El Ayuntamiento de Almagro trabaja en una solución para los vecinos evacuados que no tengan familiares en la localidad ni un lugar donde pasar la noche si, finalmente, no pueden regresar a sus domicilios.