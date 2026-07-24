Un hombre armado se atrinchera en una vivienda de Villarrobledo (Albacete) y dispara al aire al menos una vez

Agentes de la UEI de la Guardia Civil este viernes en Villarrboledo. Cedida

La Unidad Especial de Intervención (UEI), grupo de élite de la Guardia Civil, se ha hecho cargo de la situación.

Un hombre se ha atrincherado este viernes en una vivienda de la calle Zaragoza de Villarrobledo (Albacete), armado y rodeado por un amplio dispositivo de la Guardia Civil. En el mismo participa la Unidad Especial de Intervención (UEI), el grupo de élite del Instituto Armado especializado en este tipo de situaciones de alto riesgo.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, el aviso lo ha dado el hermano del atrincherado después de que este lo echara de la vivienda en un estado de gran alteración.

Al parecer, el hombre habría efectuado al menos un disparo al aire con un arma de fuego de la que dispone por ser cazador.

Tras recibirse el aviso, la Guardia Civil ha desplegado un importante operativo en la zona.

Fuentes del 112 de Castilla-La Mancha han asegurado a este periódico que por el momento no consta ninguna persona herida.

La presencia de numerosos vehículos de la Guardia Civil y de los efectivos de la UEI ha generado un importante revuelo en Villarrobledo.

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