Tragedia en Sonseca (Toledo): muere un joven de 21 años mientras veía la final del Mundial en la plaza del pueblo

Un joven de 21 años ha fallecido en la noche de este domingo en la Plaza Virgen de Sonseca (Toledo), hasta donde había acudido para seguir la final del Mundial entre España y Argentina junto a los numerosos vecinos que se congregaron en este espacio para disfrutar de la cita futbolística a través de una pantalla instalada por el Ayuntamiento de la localidad.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, el suceso se produjo a las 23:16 horas. Al parecer, el joven comenzó a convulsionar de forma repentina, lo que motivó el aviso inmediato a los servicios de emergencia.

Hasta el lugar se desplazaron un médico de Urgencias y una UVI móvil, cuyos profesionales sanitarios trataron durante varios minutos de reanimar al joven, aunque finalmente no pudieron salvarle la vida.

A la espera de que la autopsia determine la causa exacta del fallecimiento, las primeras informaciones apuntan a que podría tratarse de una muerte por causas naturales.

El fallecimiento del joven ha generado una gran conmoción en Sonseca. A través de las redes sociales, numerosos vecinos han mostrado su preocupación por lo ocurrido y han expresado su dolor, trasladando sus condolencias a la familia y a los allegados del fallecido.

Aunque la selección española ha logrado proclamarse campeona del mundo, muchos vecinos coinciden en señalar que la tragedia ha empañado por completo la celebración en la localidad. "Hoy en Sonseca no hay nada que celebrar", es uno de los mensajes que aparece en los grupos vecinales de Facebook, reflejando el sentimiento de tristeza que se vive en el municipio toledano tras el inesperado fallecimiento del joven.