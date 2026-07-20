El fuego de Guadalajara cerca la base antiincendios de Hiendelaencina horas después de ser desalojada

Incendio en la base de Hiendelaencina. Cuenta de 'X' de @PlinioElGuapo

El incendio forestal declarado el pasado jueves en La Mierla continúa descontrolado y ya ha arrasado 26.000 hectáreas de la Sierra Norte de Guadalajara. Este lunes las llamas han llegado a la base aérea antiincendios de Villares – Las Minas, en Hiendelaencina, aunque no han afectado a la infraestructura.

Según han informado fuentes del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales (Infocam) a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, el fuego ha quemado el pasto de pinar de alrededor de la base, sin causar daños a la infraestructura.

Tanto la base como el municipio de Hiendelaencina estaban confinados, pero la cercanía de las llamas ha obligado a evacuarlos durante la mañana de este lunes.

El espacio contaba con 15 medios aéreos que estaban dando apoyo a las labores de extinción del incendio. Ahora, la base quedará sin actividad hasta que el entorno sea seguro.

Base antiincendios

El aeródromo de Hiendelaencina es un espacio gestionado por la empresa pública Geacam situado entre este municipio y Villares de Jadraque. Se encuentra ubicado en la Serranía de Guadalajara, junto al valle del río Bornova, muy cerca de la sierra de Alto Rey y en una zona caracterizada por amplias zonas boscosas.

Cuenta con una pista de 1100 metros de longitud de asfalto en dirección suroeste-noreste.