Un atracador agrede con un arma blanca a un hombre de 39 años en plena calle de Toledo
La víctima ha sido trasladada hasta el Hospital Universitario de la ciudad con varias heridas.
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Un hombre de 39 años ha resultado herido tras ser víctima de una agresión con un arma blanca durante un atraco en plena calle de Toledo.
Según fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, ha ocurrido a las 0.50 horas de la noche de este miércoles al jueves en la calle Río Alberche, en las inmediaciones de una entidad bancaria.
El atracador ha provocado a la víctima varias heridas de arma blanca, por lo que la Policía Local ha trasladado al varón al centro de salud del barrio, donde le han hecho las primeras curas. Después, ha sido derivado al Hospital Universitario de Toledo.
Hasta el lugar también han acudido agentes de la Policía Nacional.