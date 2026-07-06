Un incendio en un pueblo de Toledo calcina un depósito de 2.000 litros de gasoil y provoca una densa columna de humo

Imagen de archivo de una intervención de los bomberos del cuerpo provincial de Toledo. CPEIS Toledo.

Bomberos de Toledo y Orgaz han extinguido apenas dos horas después de iniciarse un incendio que se ha originado sobre las 17:00 horas de este lunes en un depósito de gasoil de 2.000 litros situado en el exterior de la nave de una fábrica en el kilómetro 10 de la carretera CM-401, en la localidad toledana de Guadamur.

Junto al tanque que ha ardido hay dos más de 5.000 litros, aunque no se han visto afectados. Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Guardia Civil y personal del centro operativo regional (COR) de incendios.

Las llamas se han iniciado en los terrenos de la fábrica de ladrillos de Cerámica Las Losas, justo en el punto en el que comienza el término municipal de Guadamur y al lado del arroyo Guajaraz.

La alcaldesa de Guadamur, Sagrario Gutiérrez, ha señalado, en declaraciones a Europa Press, que la situación se encuentra controlada, aunque el fuego ha sido muy "escandaloso" porque se ha generado una columna de humo muy intensa.

Gutiérrez ha sugerido que las altas temperaturas podrían haber propiciado el incendio. "Ha sido el propio dueño el que se ha percatado desde un camino, le han avisado los trabajadores y enseguida lo han podido controlar", ha remarcado la primer edil de Guadamur.

El presidente del Consorcio Provincial de Extinción de Incendios y Salvamento, Juan Carlos Sánchez, ha avisado a la alcaldesa de la situación, ya que los efectivos de este órgano se han desplazado con agilidad a la zona, tras haber intervenido en el municipio de Urda por otro incendio.

Además, se ha trasladado a la zona una patrulla de extinción de incendios del parque temático Puy du Fou.