Siembra el caos con su coche en el centro de Cuenca para escapar de la Policía y acaba detenido con varias drogas

La Policía Nacional ha detenido en Cuenca a un hombre que protagonizó una peligrosa persecución por varias calles del centro de la ciudad cuando intentaba evitar ser interceptado por los agentes mientras transportaba diversas sustancias estupefacientes presuntamente destinadas a su distribución.

Según ha informado la Policía Nacional mediante una nota de prensa, los hechos comenzaron cuando una patrulla detectó un vehículo detenido en un semáforo en rojo en la calle Emilio Sánchez Vera. Al percatarse de la presencia policial, el conductor intentó saltarse el semáforo y desoyó las órdenes de los agentes para que detuviera el coche.

Durante la intervención, el sospechoso aceleró bruscamente e intentó embestir al vehículo policial. Uno de los agentes trató de retirar las llaves del contacto a través de la ventanilla para impedir la fuga, pero el conductor reinició la marcha de forma violenta, insultando al policía y arrastrándolo varios metros antes de que pudiera soltarse.

Huida por Carretería

La huida continuó a gran velocidad por la calle Carretería, una de las principales zonas peatonales de Cuenca. La Policía ha señalado que numerosos viandantes y clientes de terrazas tuvieron que apartarse para evitar ser atropellados.

La persecución se prolongó por distintas calles de la ciudad hasta concluir en la calle Las Torres, donde el vehículo del fugitivo sufrió el reventón de una rueda tras colisionar contra un coche estacionado.

Tras abandonar el turismo, el conductor intentó escapar a pie con una mochila y una caja metálica, aunque finalmente fue interceptado y reducido por los agentes.

Drogas preparadas para su distribución

En el interior de la caja metálica, los policías localizaron diferentes sustancias estupefacientes presuntamente preparadas para su venta individualizada. Entre ellas había 75 pastillas de éxtasis (MDMA), 30,45 gramos de cocaína en roca, 83,57 gramos de hachís y dos envoltorios de tusi o cocaína rosa con un peso total de 2,55 gramos.

Los agentes también encontraron un rollo de alambre verde utilizado habitualmente para cerrar envoltorios de droga.

Posteriormente, durante el registro del vehículo en dependencias policiales, se localizaron 240 euros en efectivo ocultos en el parasol izquierdo del conductor.

Además, al detenido se le practicó una prueba de detección de sustancias estupefacientes que arrojó resultado positivo en cocaína y cannabis.

Por estos hechos, la Policía Nacional le imputa delitos contra la salud pública, contra la seguridad vial, atentado a agente de la autoridad, resistencia y desobediencia grave.