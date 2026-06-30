Sale ardiendo una fábrica de cartón de Talavera de la Reina: los trabajadores están a salvo

Los bomberos de los parques de Talavera de la Reina y Belvis de la Jara y efectivos del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales (Infocam) se encuentran trabajando en la extinción de un incendio declarado este martes en una fábrica de cartón de Talavera.

Según fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, el fuego ha arrancado a las 16.45 horas de la tarde, en el cartón apilado de una empresa ubicada en la calle de la Cerámica, en el polígono Torrehierro.

Los trabajadores han podido abandonar el edificio a tiempo y se encuentran a salvo, por lo que no hay heridos de momento.

Hasta el lugar también se han desplazado agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local, así como una ambulancia a modo preventivo.