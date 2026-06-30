Un muerto y dos heridos en el accidente entre un turismo y un camión en la A-5 a la altura de Casarrubios del Monte

Una persona, de la que se desconocen sus datos, ha fallecido en el accidente entre un coche y un camión en la A-5, a la altura de Casarrubios del Monte (Toledo).

El choque ha dejado al menos otras dos personas heridas, que han sido trasladadas a centros sanitarios.

Según fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos se han producido a las 17.40 horas del martes, en el kilómetro 47 de la autovía en sentido Extremadura, cuando el turismo en el que viajaban cuatro personas ha chocado contra el camión.

Hasta el lugar se han trasladado dos UVI, una ambulancia y dos helicópteros medicalizados, uno procedente de la Comunidad de Madrid, además de agentes de la Guardia Civil y bomberos.

Las autoridades han cortado uno de los carriles de la vía.