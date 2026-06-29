Un trabajador herido al caer desde la cubierta de una empresa de Guadalajara a cinco metros de altura

Un trabajador de 26 años ha resultado herido este lunes tras caer desde la cubierta de una empresa de Guadalajara a cinco metros de altura.

La víctima ha tenido que ser trasladada en UVI hasta el Hospital 12 de Octubre de Madrid.

Según fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han ocurrido a las 13.37 horas de la tarde en una empresa de la Avenida Cristóbal Colón, en el Polígono Industrial del Henares.

Hasta el lugar de los hechos también han acudido agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local.