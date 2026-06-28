Herido grave un hombre de 34 años tras tirarse de cabeza en una zona con poca profundidad en la piscina de Robledo

Un hombre de 34 años ha resultado herido de gravedad este domingo tras lanzarse de cabeza a una piscina municipal en el municipio de Robledo, en la provincia de Albacete, y golpear con la cabeza en el fondo del vaso en una zona de poca profundidad.

Según ha informado el servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha, el accidente ha ocurrido a las 15:19 horas, cuando el afectado se ha tirado de cabeza a la piscina y ha sufrido un fuerte traumatismo al impactar con el fondo.

Tras el incidente, el hombre ha sido atendido inicialmente por un médico de urgencias en el lugar y, posteriormente, ha sido trasladado en helicóptero sanitario al Hospital Universitario de Albacete, donde ha ingresado con pronóstico grave.

Hasta la piscina municipal se han desplazado efectivos de la Guardia Civil, Policía Local de Robledo, dos ambulancias y personal sanitario de emergencias para atender la situación y asegurar la zona.