Los bomberos tratan de extinguir un virulento incendio en una empresa de Puertollano: el fuego ya afecta a otras naves

Los bomberos están trabajando para controlar las llamas de un virulento incendio declarado en la tarde de este jueves en una empresa de recuperación de hierros y metales de Puertollano.

Las llamas están calcinando la nave y han provocado una enorme columna de humo visible desde todos los puntos de la ciudad. Además, el fuego se está extendiendo a las naves colindantes.

El Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha ha informado a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha de que el fuego se ha originado en unos palés de madera de la empresa alrededor de las 19.30 horas. La nave afectada está ubicada en la calle Apartadero de Calatrava, en la salida hacia la carretera de Córdoba de la ciudad industrial.

Fuentes del operativo sanitario y de seguridad han asegurado que, hasta ahora, no se han registrado heridos, pero un bombero ha tenido que ser atendido por inhalación de humo.

Por el momento, se desconocen las circunstancias en las que se ha producido el suceso, pero la Policía Nacional ya ha abierto una investigación.

Hasta el lugar también se han desplazado agentes de la Policía Local y Protección Civil.