Un varón de 23 años muere al salirse de la vía el coche que conducía en una carretera de Guadalajara

Un varón de 23 años ha fallecido en la tarde-noche de este lunes en El Cubillo de Uceda (Guadalajara) cuando el coche que conducía se ha salido de la vía.

Este accidente con resultado fatal tenía lugar a las 21:37 horas a la altura del kilómetro 30 de la CM-1002, dentro del término municipal de esta localidad guadalajareña.

La víctima, que era el único ocupante del coche, había quedado atrapado en el interior del chasis, por lo que además del médico de urgencias, también fueron movilizados los bomberos del parque de Azuqueca de Henares para proceder a su excarcelación.

Cuando los servicios sanitarios pudieron acceder, comprobaron que el joven había perdido la vida en el accidente, por lo que solamente pudieron certificar su fallecimiento.

En el dispositivo también participaron efectivos de la Guardia Civil que se encargaron de asegurar la zona, así como un UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico que no llegaron a actuar.