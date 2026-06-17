Un conductor choca con su coche contra un muro y muere en el acto en Lezuza (Albacete)

Un hombre ha fallecido a primera hora de este martes en Lezuza (Albacete) al colisionar el coche que conducía contra un muro.

Este accidente ha tenido lugar a las 6:43 horas a la altura del km. 477 de la N-430, según ha confirmado fuentes del servicio de urgencias y emergencias 112.

Una vez recibido el aviso, se ha puesto en marcha un operativo en el que han participado bomberos de La Roda, que se han encargado de rescatar el cuerpo del interior del habitáculo y un médico de urgencias que no ha podido hacer nada por salvar la vida de este varón cuyos datos no han trascendido y ha certificado su fallecimiento.

Hasta el lugar del siniestro también se han desplazado agentes de la Guardia Civil para asegurar la zona y regular el tráfico, así como una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico que no han llegado a actuar.