Cinco funcionarios de Ocaña I heridos al intentar reducir a un recluso que se negaba a recibir tratamiento médico

CSIF ha denunciado un grave incidente regimental producido este lunes en el Centro Penitenciario Ocaña I (Toledo), cuando un recluso ha herido a cinco funcionarios, que han sufrido hematomas, magulladuras y torceduras.

Según el sindicato, los hechos han tenido lugar en el Módulo de Enfermería del citado centro, cuando un interno se ha negado de manera persistente, activa y vehemente a que los servicios sanitarios le administrasen el tratamiento pautado bajo indicación médica.

Pese a las órdenes de los funcionarios y de los jefes de servicio, el interno ha mantenido en todo momento una actitud "desafiante, agresiva y de absoluta resistencia". El estado de alteración ha llegado a tal punto que ha sido necesaria la actuación coordinada de ocho funcionarios de vigilancia procedentes de otros módulos.

El interno, que se encontraba en ese momento dentro de su celda, ha recibido a los trabajadores con una fuerte resistencia física. Tras varios minutos de intensa pugna, han logrado reducirlo para que el personal sanitario pueda administrarle el tratamiento. Sin embargo, la actuación ha terminado con cinco funcionarios heridos.

"Desde CSIF queremos destacar la profesionalidad, templanza, coordinación y proporcionalidad con la que actuaron los trabajadores penitenciarios implicados en el operativo. Su impecable intervención, experiencia y rapidez permitieron controlar una situación de enorme tensión y evitar consecuencias de mucha mayor gravedad dentro del establecimiento penitenciario", han expresado desde el sindicato.

Piden su traslado

CSIF ha asegurado que se trata de un interno que ha protagonizado durante su estancia en Ocaña I diversos episodios de conflictividad e inadaptación al régimen ordinario de vida penitenciaria.

Por ello, ha solicitado su traslado en una conducción especial y directa a un centro penitenciario mejor preparado para el control y tratamiento de internos de estas características.

Por otro lado, ha recordado que la pasada semana se produjo un incidente en Ocaña II durante el recuento de los internos. Y en mayo del pasado año se produjo en Ocaña I una pelea multitudinaria entre internos en el que un funcionario resultó herido.

"CSIF reclama de manera urgente más medios materiales y personales; formación continua y especializada para afrontar intervenciones violentas y situaciones de alta conflictividad; y la adecuación y modernización de la ley penitenciaria y los medios coercitivos necesarios para reducir a los internos en la que se reconozca la específica complejidad de la labor desarrollada por los funcionarios de Instituciones Penitenciarias", ha expresado.

Por último, ha lamentado la "falta de protección jurídica de los empleados públicos penitenciarios en el ejercicio de sus funciones", ya que no son reconocidos todavía como agentes de la autoridad pese al elevado riesgo y exposición permanente que asumen diariamente.